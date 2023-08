Michela Murgia, le sue ultime volontà in una lettera: a chi lascerà la sua eredità più preziosa

La scomparsa di Michela Murgia ha gettato nello sconforto e nel dolore tantissime persone. La nota scrittrice stava combattendo contro un cancro al rene al quarto stadio, era stata proprio lei a rivelarlo a tutti durante un’intervista.

Sapeva di avere poco tempo, le metastasi avevano ormai attaccato cervello e ossa e così Michela Murgia aveva deciso di non fare la guerra al suo corpo e di curarsi con l’immunoterapia a base di biofarmaci. Il suo obiettivo è stato quello di guadagnare più tempo possibile, per stare insieme con la sua meravigliosa famiglia. La queer family, come amava definirla.

Si è spenta per sempre all’età di 51 anni e ha lasciato una lettera con scritte le sue ultime volontà. Un’immensa eredità, ha lavorato fino alla fine, i suoi libri verranno pubblicati dopo la sua scomparsa.

Non ha provato dolore, nella notte tra mercoledì e giovedì ha chiesto di essere sedata, ha voluto lasciare questo mondo senza soffrire. Il suo avvocato, che oggi stringe tra le mani quella lettera, ha dichiarato:

Ha scelto di fare testamento e da mesi abbiamo lavorato per tutelare la sua famiglia queer. L’abbiamo fatto insieme e sempre pubblicamente come battaglia politica. Michela ci ha mostrato come tutelare le forme relazionali non tradizionali ma che sono comunque famiglie e oggi una battaglia politica urgente e aggiungo, dal canto mio, anche una battaglia giuridica fondamentale. Ha fatto testamento e predisposto tutto per tutelare una famiglia che lo Stato non tutela.

L’eredità di Michela Murgia

Ha scelto di lasciare la casa ai suoi figli d’anima, era così che li definiva. Tra loro non c’era legame di sangue, ma erano la sua famiglia. Raphael Luis, Francesco Leone, Riccardo Turrisi e Alessandro Giammei.

Ad Alessandro Giammei potrebbero andare anche gli scritti di Michela Murgia, la sua eredità più grande. È un professore dell’università di Yale e colui che potrebbe portare avanti i suoi ideali.

L’ultimo saluto a Michela Murgia verrà celebrato oggi sabato 12 agosto, nella Chiesa degli Artisti di Roma.