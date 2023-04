Dopo la notizia della scomparsa di Amanuel, che ha spezzato il cuore di tantissime persone, anche lo zio Lino Banfi ha voluto salutarlo con uno straziante post sui social:

Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi, che hai voluto donare, vedrà il futuro meno devastante. Ciao adorabile e fragile Amanuel.

Amanuel era il figlio adottivo del nipote della moglie di Lino Banfi (figlio del fratello e quindi cognato dell’attore). Aveva 18 anni ed era entrato a far parte della famiglia quando aveva solo pochi mesi di vita. Un bambino piccolo con gli occhi grandi proveniente dall’Etiopia, che è stato amato in modo incondizionato da queste meravigliose persone. Eppure dentro di lui qualcosa non andava.

Il ragazzo si è gettato dal settimo piano di un palazzo. All’arrivo del 118, era ancora vivo. I sanitari lo hanno trasportato con immediata urgenza in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Il nonno Nicola Lagastra, cognato dell’attore, ha pubblicato un post straziante sui social. Si è scusato con il suo amato nipotino, per averlo amato così tanto e non essersi reso conto del dramma che lo divorava dentro. Gli ha chiesto perdono, perché non è riuscito a salvarlo. La famiglia non poteva immaginare quello che stava attraversando e non si aspettava una tragedia simile.

Un altro lutto che ha segnato la famiglia di Lino Banfi, dopo la scomparsa della moglie Lucia lo scorso febbraio. La donna soffriva di Alzheimer e i medici avevano scoperto un cancro al cervello.

Lo stesso stimato attore aveva confessato che nell’ultimo periodo si era ritrovato a pregare il Signore perché la prendesse con sé. Vederla soffrire in quel modo per lui è stato devastante.

Anche la figlia Rosanna Banfi ha pubblicato un post per Amanuel, per chiedere a sua mamma di accoglierlo e stringerlo tra le sue braccia.