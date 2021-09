Ieri è stata una giornata molto triste per Piera Maggio. Il 1 settembre del 2021 ha segnato 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Era il 1 settembre del 2004, quando la bambina è scomparsa da fuori la sua abitazione. Da quel momento la sua mamma non ha mai smesso di cercarla e continuerà a farlo finché non troverà un motivo per fermarsi.

Durante un’intervista con l’Ansa, Piera Maggio ha voluto spendere qualche parola in occasione dell’anniversario:

Continuo ad aspettare, ma non è cambiato nulla. Oggi per noi è una giornata triste. Sono trascorsi 17 anni da quando è scomparsa la nostra piccola Denise e, nonostante tutto questo tempo trascorso, nulla è cambiato. Noi continuiamo a chiedere con forza la verità sulla scomparsa di nostra figlia, affinché il responsabile venga assicurato alla giustizia. Siamo certi che chi ha preso Denise è libero e continua a girare a Mazara del Vallo. Noi confidiamo nella magistratura che possa fare giustizia su questa triste vicenda. Non abbiamo mai perso la speranza di poter riabbracciare Denise, nonostante tutti questi anni.

Negli ultimi mesi, dopo che Maria Angioni ha parlato di depistaggi e bugie durante le indagini, la Procura ha deciso di tornare a rianalizzare il fascicolo della bimba scomparsa. L’attenzione mediatica si è concentrata su Denise e i suoi genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, hanno dovuto più volte affrontare le delusioni di segnalazioni infondate, come quella di Olesya.

Con gli anni questa madre coraggio ha imparato a non illudersi e a rimanere sempre con i piedi per terra. Ogni volta che arriva una segnalazione, la speranza c’è, ma nessuna illusione fino a prove certe. In 17 anni le delusioni sono state davvero molte.

Oggi Denise Pipitone è diventata la figlia di tutti e si spera che dopo 17 lunghi anni, si possa arrivare alla verità. Ieri, come supporto a Piera Maggio, tantissime persone hanno acceso un lumino in memoria della piccola Denise.