Le prime foto di Alex Batty, rapito all’età di 11 anni e ritrovato all’età di 17 anni

La storia di Alex Batty si è ormai diffusa in tutto il mondo e sta facendo molto discutere. Un bambino di 11 anni rapito dalla madre e dal nonno materno e ritrovato, all’età di 17 anni, mentre camminava spaesato per le strade della Francia.

Davanti alle autorità, ha raccontato di essere Alex Batty, quel bimbo rapito nel Regno Unito. L’11enne era stato affidato alla nonna, per via di una difficile situazione familiare. L’estate del rapimento, si era recato in vacanza con la madre e con il nono materno, ma non fece mai ritorno a casa. La nonna ne denunciò la scomparsa, convinta che lo avessero portato in qualche comunità per vivere in “modo alternativo come loro”.

Le foto attuali di Alex Batty

Oggi, dopo 6 anni, sono state diffuse le foto attuali di Alex Batty e lo stesso ragazzo ha raccontato la verità. Inizialmente, non è stato sincero con le autorità, per proteggere la mamma e il nonno, ma poi ha capito che i due verranno accusati e catturai ugualmente. Così ha raccontato della sua vita da nomade, costretto a lavorare, a non andare a scuola, a non avere amici. Ha capito che quella vita non faceva per lui e ha deciso di fuggire e di cercare di tornare dalla sua famiglia nel Regno Unito.

Il 17enne è riuscito a realizzare il suo sogno e ha riabbracciato la nonna. Ora ha un unico obiettivo, quello di recuperare gli anni persi di studio e di costruirsi il suo futuro. Come un qualsiasi altro normale ragazzo della sua età.

Le foto attuali di Alex Batty sono state diffuse dal MailOnline, grazie ad una famiglia che per un periodo ha ospitato il nonno e il ragazzo, mentre la madre viaggiava in cerca di una comunità. I due lo hanno accudito come un figlio, ma non erano a conoscenza della sua vera storia. Solo oggi, dopo aver letto le notizie sui giornali, hanno scoperto che Alex era stato rapito e che da sei anni tutti nel Regno Unito lo cercavano.