Ha espresso la volontà di essere dimessa, la mamma del piccolo Andrea Mirabile, poiché vuole andare a prenderlo al suo arrivo in aeroporto. A raccontarlo sono stati proprio i medici della struttura ospedaliera, che al momento li tengono in cura.

Il bimbo di soli 6 anni purtroppo ha perso la vita poche ore dopo aver accusato i sintomi di un’intossicazione alimentare. L’intera famiglia è stata male, ma il piccolo è quello che è apparso in condizioni più gravi.

Da ciò che è emerso, tutti insieme avevano cenato nel ristorante del resort, proprio come gli altri. Hanno sempre bevuto l’acqua nella bottiglietta chiusa, come consigliato. Tuttavia, la mattina seguente il bambino ha iniziato a stare male ed aveva vomiti e spossatezza.

Poche ore dopo, anche il papà Antonio Mirabile ha iniziato a stare male. Alla fine hanno chiesto aiuto allo staff medico della struttura, ma questi ultimi credevano che con una pillola ed una flebo tutto sarebbe passato.

Tuttavia, quelle medicine non hanno portato ai risultati sperati. Infatti il bambino è peggiorato nuovamente e nemmeno il trasporto in ospedale ha portato a nulla. Dopo averlo rianimato per un’ora, i medici hanno dichiarato il suo decesso.

Il padre, invece, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La madre incinta era sotto osservazione, ma non ha mai avuto gravi problemi. Dopo giorni di dolore, la coppia è potuta arrivare in Italia nella giornata di ieri, venerdì 8 luglio, grazie ad un appello della donna.

Le prime parole della mamma di Andrea Mirabile dall’ospedale

Entrambi ora sono ricoverati in un ospedale di Palermo. Le condizioni dell’uomo sono in miglioramento e quelle di Rosaria sono molto buone. Al suo arrivo in nosocomio, ai medici ha detto: “Voglio essere dimessa per andare a prendere mio figlio all’aeroporto!”

A rendere nota la volontà della giovane mamma, è stato proprio l’ospedale. L’arrivo della salma del piccolo Andrea, dovrebbe tornare in Italia, nella giornata di oggi, sabato 9 luglio. Lo staff ospedaliero ha dichiarato: