Un lieto fine è quello che riguarda la vicenda di Brenda Cuomo, la 23enne era scomparsa nel pomeriggio di venerdì 30 giugno, ma per fortuna le ricerche delle forze dell’ordine hanno avuto esito positivo. Infatti ora è potuta tornare a casa, dai suoi genitori.

I familiari della ragazza hanno vissuto giorni di grande strazio e dolore. Di lei si erano perse tutte le tracce ed ovviamente la madre ed il padre hanno allarmato subito le forze dell’ordine, denunciando l’accaduto.

Brenda aveva detto alla madre che non sarebbe andata a lavoro, perché aveva fatto tardi la sera precedente. Lavora come commessa in un negozio che si trova nella provincia di Salerno, dove vive.

Tuttavia, la donna appena rientrata a casa ha scoperto che la figlia non era più lì. Ha provato a telefonarle, ma poco dopo ha anche trovato il telefono nell’abitazione. Della macchina della ragazza una Renault Clio bianca, non vi erano tracce.

I genitori si sono presto allarmati ed hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Di conseguenza le ricerche sono partite tempestivamente e per fortuna, in poche ore è arrivata la bella notizia.

Nella giornata di domenica 2 luglio gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato la giovane alla guida della sua auto in via Firenze, quartiere Vasto, vicino la stazione di Napoli. L’hanno fermata e subito riportata a casa.

Le prime parole di Brenda Cuomo dopo il ritrovamento

La vicenda per fortuna ha avuto un lieto fine, ma le forze dell’ordine ora stanno cercando di capire la gravità della situazione. Uno dei giornalisti di Tg3 Campania è riuscito a raggiungere la 23enne per telefono. Quest’ultima nel parlare dei suoi problemi ha dichiarato:

Mi sono cacciata in casini più grandi di me senza rendermene conto. Non ho chiesto aiuto nel momento giusto e non ho ricevuto consigli che invece mi sarebbero serviti.

Il giornalista inoltre, ha chiesto a Brenda di come è stato l’abbraccio con sua madre dopo il ritorno a casa e la ragazza ha detto: “Mi sono sentita di nuovo salva, ne avevo bisogno!”