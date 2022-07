Sono giorni di grande dolore quelli che stanno vivendo tutti i familiari del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto in vacanza. I genitori sono entrambi ricoverati in ospedale a Palermo e stanno facendo dei miglioramenti.

Il nonno in un’intervista con una delle giornalista di Palermo Today, ha voluto dire ciò che sta vivendo ed il grande dolore per la perdita del suo amato nipotino.

Andrea Mirabile purtroppo è morto durante una vacanza a Sharm El Sheik con i genitori. Tutta la famiglia si era recata in un noto resort della città per passare del tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, nella giornata di sabato 1 luglio il piccolo ha iniziato a vomitare ed era anche spossato. Il padre ha accusato gli stessi sintomi poche ore dopo. Si sono presto rivolti al team medico della struttura, ma i medici credevano che le loro condizioni sarebbero migliorate con una flebo e delle pillole.

Poco tempo dopo, la situazione dell’uomo e del suo bimbo sono peggiorate ulteriormente. Li hanno trasportati d’urgenza in ospedale, ma per il bimbo non c’era ormai più nulla da fare. Il padre respirava a fatica, infatti è stato ricoverato in terapia intensiva.

Grazie ad un disperato appello della mamma incinta, anche lei ricoverata, sono riusciti a tornare in Italia. I due genitori ora sono ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni sono sotto controllo.

Le strazianti parole del nonno dopo la morte del piccolo Andrea Mirabile

La stessa Procura di Sharm ha avviato un’inchiesta sulla vicenda e quindi hanno anche eseguito l’autopsia sul corpo del bimbo. Tuttavia, i familiari per avere i risultati devono aspettare 2 lunghi mesi. Nel frattempo la salma è tornata in Italia nella giornata di ieri, sabato 9 luglio.

Il nonno con una giornalista di Palermo Today ha voluto parlare del suo dolore per la perdita subita. L’uomo ha dichiarato: