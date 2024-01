“Gaetano, ma che stai facendo?“. Queste le ultime parole di Concetta Russo, la donna che ha perso la vita dopo il ricovero d’urgenza in ospedale nella notte di Capodanno. Si trovava in una casa di Afragola con la famiglia, quando il nipote ha tirato fuori una pistola. Lui pensava fosse scarica, invece era rimasto un colpo in canna, che ha colpito la zia in testa. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Cinzia, come tutti chiamavano Concetta, stava rimproverando il nipote che aveva tirato fuori una pistola, durante i festeggiamenti di Capodanno con la famiglia, in una casa di Afragola. Gli stava chiedendo cosa ci facesse con una pistola in mano.

La donna aveva avvertito il pericolo di avere un’arma in casa. Gaetano Santaniello, il nipote di 46 anni, nato a Milano e residente a Pantigliate, le aveva assicurato che era scarica e che il caricatore lo aveva tolto a quella beretta semiautomatica modello 84F, calibro 9 corto.

Gaetano, però, non sapeva che c’era un colpo in canna. La zia lo aveva invitato a mettere via la pistola e in quel momento è partito inavvertitamente il colpo che ha raggiunto la donna di 55 anni alla testa.

La moglie di Gaetano ha subito chiamato il 118, prima di avvertire il marito di Concetta, che si trovava in bagno e non si era accorto di nulla. Un incidente involontario avvenuto per quell’arma rubata che il 46enne non poteva detenere.

Le ultime parole di Concetta Russo al nipote prima dello sparo: la donna aveva paura di quella pistola in casa

Erano passati pochi minuti dalla mezzanotte ed era già l’anno nuovo quando il colpo di pistola è partito per sbaglio. Il figlio della donna, a lungo sentito dai Carabinieri di Casoria, ha raccontato quanto avvenuto in quella casa.

È partito un colpo e ho visto mia madre cadere per terra, era seduta all’altra estremità del tavolo rispetto a dove si trovava Gaetano. Si è accasciata, ho cercato di soccorrerla.

I soccorritori sono arrivati dopo 40 minuti, perché tutti impegnati nei numerosi interventi di Capodanno.