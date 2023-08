Due gravissimi lutti sono quello che si sono trovati ad affrontare gli abitanti di un quartiere di Lecce. Andrea Persano e sua madre Concetta Nicolella, madre e figlio di 38 e 64 anni, hanno perso la vita a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Visto come si sono svolti i fatti, hanno deciso di celebrare i funerali insieme per la mamma e per il figlio. La donna affetta da una grave malattia da tempo, era arrivata alle fasi terminali.

Il dramma di questa famiglia è iniziato lo scorso sabato 19 agosto. Andrea lavorava come salumiere ed in quell’occasione era proprio in sella al suo scooter.

Si trovava lungo la strada che porta al comune di San Cataldo. Tuttavia, all’altezza dell’uscita per San Ligorio, si è scontrato improvvisamente contro una Hyundai.

L’impatto tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito. Infatti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tuttavia, per il 38enne i medici non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

Di conseguenza, la Procura visto come si sono svolti i fatti, hanno deciso di attendere per programmare il suo funerale. Dovevano svolgere le indagini di routine, anche per capire la dinamica e le eventuali responsabilità.

I decessi di Andrea Persano e Concetta Nicolella

La madre Concetta era malata ormai da diverso tempo, era ormai terminale. Tuttavia, poche ore dopo aver saputo dell’improvvisa scomparsa di suoi figlio, è deceduta.

Non ce l’ha fatta a superare il dolore per quella grave perdita. La 64enne è deceduta il giorno dopo che il figlio ha perso la vita. Per questo dopo il nulla osta della Procura, i familiari hanno deciso di celebrare i funerali insieme.

Tutti sono rimasti sconvolti da queste perdite così gravi e strazianti. In tanti in queste ore sui social stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per il ragazzo, molto conosciuto ed anche per sua madre.