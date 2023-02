Lecce, la piccola Ludovica Puce muore a 2 anni e mezzo per un'encefalite fulminante diagnosticata in ritardo: la denuncia della famiglia

Hanno scelto di presentare una denuncia, i genitori della piccola Ludovica Puce, la bimba di soli 2 anni e mezzo che purtroppo ha perso la vita. Il legale della famiglia chiede solo che venga fatta giustizia e soprattutto che venga fuori la verità su quello che è successo.

Il padre dopo diverse insistenze è riuscito a far trasferire la piccola in un altro nosocomio, ma per lei era ormai troppo tardi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso 29 dicembre. Precisamente al nosocomio di Gallipoli, dove l’avevano portata i genitori.

La piccola Ludovica aveva un virus influenzale, H1N1 e nel giro di poco tempo le sue condizioni sono peggiorate. La febbre le è salita improvvisamente a 41 e la madre e il padre l’hanno portata d’urgenza in ospedale.

Era il 26 dicembre e dal racconto della famiglia, l’hanno lasciata per più di un’ora e mezza su un lettino, in stato di incoscienza. I medici per tranquillizzare i genitori dicevano che non era nulla di grave.

Però è solo dopo le insistenza del padre, che hanno deciso di trasferirla al nosocomio Vito Fazzi di Lecce. Dal racconto della famiglia, l’ambulanza era anche priva di medico.

Il decesso di Ludovica Puce

Dopo il trasporto in questa struttura, i dottori l’hanno sottoposta ad ulteriori accertamenti ed è proprio a quel punto che hanno scoperto che purtroppo era affetta da un’encefalite fulminante, conseguenza proprio del virus.

Nonostante le cure dei sanitari, dopo 3 lunghi giorni di agonia il cuore della bambina si è fermato per sempre. Per la famiglia, i dottori dell’ospedale di Gallipoli hanno perso tempo prezioso.

La stessa Procura di Lecce ha deciso di aprire un’inchiesta per far luce sull’accaduto. I genitori chiedono solo verità e giustizia, poiché pensano che se i dottori avessero diagnosticato la condizioni con largo anticipo, si sarebbe potuta salvare.