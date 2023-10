Nella mattina di ieri, venerdì 27 ottobre, un grave sinistro è quello che è avvenuto nella provincia di Lecce. Una nonna e la sua nipotina di appena 7 anni, sono state travolte da una macchina, mentre la signora stava accompagnando la bambina a scuola.

In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il signore alla guida dell’auto si è subito fermato per prestare i soccorsi del caso.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 8.30 di venerdì 27 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Presicce Acquaricarica, che si trova nella provincia di Lecce.

Per le due sembrava essere una giornata come le altre. La donna infatti, dopo aver preparato la bambina, è uscita di casa per accompagnarla a scuola. Sembrava essere una giornata come le altre per loro.

Quando all’improvviso, probabilmente mentre stavano cercando di attraversare la strada, l’uomo alla guida della macchina, le ha investite. L’automobilista ed altri passanti si sono subito fermati per prestare i soccorsi del caso.

Sul posto sono arrivati sia i medici, che le forze dell’ordine. I sanitari per prima cosa le hanno stabilizzate e solo dopo hanno disposto per entrambe il trasporto all’ospedale locale.

Le condizioni della nonna e della nipotina travolte da un’auto

Dalle prime informazioni venute fuori dall’ospedale, per fortuna né la signora e nemmeno la bambina sono in pericolo di vita. Hanno riportato un lieve trauma cranico, ma grazie alle cure del caso, potranno tornare presto a casa.

Per loro solo un grande spavento, ma per il momento nulla di preoccupante. Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per capire come è avvenuto il sinistro.

Non è ancora chiaro se le due stavano attraversando o meno sulle strisce pedonali. L’uomo di 90 anni, che era alla guida della macchina, si è fermato subito per prestare i soccorsi del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.