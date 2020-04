Lecce, un altro bambino è stato azzannato dal cane di famiglia LECCE: a meno di 24 ore, un altro bambino è stato azzannato dal cane di famiglia, mentre stava giocando fuori

Un altro episodio si è verificato nel Salento, precisamente a San Cesario di Lecce. Un bambino di circa 3 anni, di origini cecoslovacchie, è stato azzannato dal cane di suo zio. Secondo le notizie riportate, il piccolo stava giocando fuori l’abitazione, dove c’erano presenti anche i suoi familiari, quando all’improvviso il cane lo ha aggredito.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e il bambino è stato trasportato all’ospedale di Lecce, il Vito Fazzi. I medici lo hanno subito soccorso e le sue condizioni, fortunatamente, non sono risultate gravi. Il piccolo ha riportato una ferita, piuttosto profonda, vicino il sopracciglio destro.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, per capire l’esatta dinamica dei fatti e la motivazione per la quale il cane abbia aggredito il bambino.

Il cucciolo è un meticcio e adesso si trova nelle mani dei veterinari dell’ASL, che procederanno col sottoporlo alla profilassi antirabbica.

Fortunatamente la vicenda non si è conclusa in tragedia, come è accaduto invece, soltanto 24 ore prima, sempre nel Salento, ad un bambino di 8 mesi.

È stato azzannato da un cane corso, lo scorso 11 aprile, mentre stavano giocando nel giardino, sotto gli occhi attenti di mamma e nonna. È accaduto a Tricase, in provincia di Lecce.

Tutto si è verificato in un solo attimo, il cane si è avventato sul bambino, azzannandolo alla testa e nonostante i disperati tentativi di sua madre e di sua nonna, per riuscire a staccarlo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

È stato anche portato in ospedale, dove i medici hanno provato ad intervenire, senza risultati.

Il cane corso non aveva mai dato, in passato, segni di aggressività, quindi nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe potuta accadere una cosa del genere.

Adesso si trova nelle mani dell’Asl di Maglie. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, per capire cosa abbia spinto l’animale a reagire in quel modo.