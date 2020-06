Lecco, mamma denunciata: ha lasciato 4 figli da soli a casa per andare ad una festa Denunciata una mamma di Lecco per aver lasciato i suoi 4 figli da soli: si è recata ad una festa a base di droga e di alcool e si è sentita male

La vicenda è accaduta a Lecco, dove una donna e mamma di 36 anni, è stata denunciata per aver abbandonato i suoi 4 figli per un fine settimana, per andare ad una festa, dove avrebbe poi fatto uso di droga e di alcool. Dopo l’abuso di queste sostanze, la donna ha perso i sensi e quando si è svegliata, preoccupata per i suoi figli, ha allertato un suo amico, che si è subito recato a casa sua per controllare la situazione e poi ha chiamato l’ambulanza.

Quando le forze dell’ordine hanno raggiunto il posto, hanno trovato tutti e quattro i bambini in ottime condizioni. La maggiore, una ragazzina di 14 anni, ha raccontato agli agenti di essersi presa cura dei suoi tre fratelli minori, 10 anni, 7 anni e 5 anni ed ha detto loro di non preoccuparsi, perché stavano bene.

La vicenda è venuta a galla lo scorso 7 giugno, dopo che la donna è finita in ospedale. Di professione un’operatrice sanitaria, risultata in stato di alterazione psicofisica, a causa dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Una volta ritrovatasi nella struttura sanitaria, la stessa donna ha raccontato tutto ed ha spiegato di essere stata ad una festa e di aver lasciato da soli i suoi figli.

Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e gli agenti si sono recati a casa dell’operatrice sanitaria, per assicurarsi che i piccoli stessero bene. La donna adesso dovrà pagare le conseguenze delle azioni compiute. È stata denunciata per abbandono di minori ed ha perso la potestà dei suoi figli, che sono stati affidati alla nonna materna.

Sarà il Tribunale dei Minori, adesso, a decidere se i bambini potranno continuare a vivere lì o se saranno affidati ad una struttura protetta, lontani dalla loro mamma.

Anche in Russia due genitori, per partecipare ad un festino con gli amici, hanno lasciato in casa da soli per quattro giorni, i loro gemellini di 16 mesi. Il maschietto è morto, la femminuccia è adesso in gravissime condizioni. Ad accorgersi di ciò che avevano fatto, è stata la nonna, recatasi a casa loro perché preoccupata dal fatto che non li sentiva da giorni.