Dopo pochi giorni di agonia, il cuore di Sara Ghislanzoni ha cessato di battere per sempre. Aveva 40 anni ed era di Civate, piccolo comune in provincia di Lecco. Ha avuto un malore improvviso nel giorno di Ferragosto, ma nonostante i disperati tentativi dei medici di aiutarla, la sua situazione non è mai migliorata. Non ha mai potuto abbracciare la sua bimba appena nata.

Una vicenda drammatica che ovviamente ha spezzato il cuore di migliaia di persone. In tanti nelle ultime ore hanno pubblicato un messaggio di cordoglio sui social.

Il dramma di questa famiglia è iniziato lo scorso 15 agosto, in una giornata che era di festa per tutti. La giovane mamma di 40 anni, era in vacanza con il marito e la figlia maggiore Giorgia, a Sondrio. Era alla 35esima settimana di gravidanza.

All’improvviso ha iniziato ad accusare uno strano malore e i presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. I medici intervenuti dopo una prima visita, hanno deciso di trasferirla all’ospedale Manzoni di Lecco.

La situazione della donna è apparsa grave sin da subito, per questo i dottori hanno deciso di sottoporla ad un cesareo.

La neonata venuta al mondo con 5 settimane di anticipo, era in buone condizioni. La mamma invece,subito dopo l’intervento, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Il tragico decesso di Sara Ghislanzoni

Nei giorni in cui è stata in ospedale, la condizione di Sara non è mai migliorata. Non ha mai potuto abbracciare la piccola Sole e alla fine, i medici non sono riusciti a fare più nulla per aiutarla.

Il suo cuore ha cessato di battere mentre era ricoverata nello stesso reparto. Lo staff del nosocomio, non ha potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

La neonata al momento risulta ancora essere ricoverata nel reperto di rianimazione neonatale, ma solo in via precauzionale. Le sue condizioni sembrano essere buone. Il funerale della mamma, invece, è previsto per la giornata di oggi lunedì 23 agosto, nella chiesa di Civate.