Leonardo Cremonesi ha accusato un malore durante la colazione: inutile il tempestivo soccorso dei medici del 118 per il 30enne

Una tragedia improvvisa e completamente inaspettata è avvenuta nella mattinata di sabato ad Otranto, in Puglia, e riguarda la scomparsa di Leonardo Cremonesi, un giovane di soli 30 anni che era in vacanza con la sua fidanzata. Um malore fatele lo ha colpito durante la colazione in hotel. Inutili i soccorsi.

Un dramma assoluto che ha gettato nello sconforto una famiglia e una comunità intera, quella di Pieve Fassiraga, in provincia di Lodi, dove lo sfortunato protagonista di questa vicenda viveva.

Leonardo era conosciuto e amato da tutti nella sua zona e nei giorni scorsi si era concesso qualche giorno di vacanza in Puglia, ad Otranto, insieme alla sua fidanzata.

Sabato mattina, subito dopo aver consumato la colazione in hotel, il 30enne ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra.

La prima a soccorrerlo è stata proprio la sua fidanzata che, in attesa dell’arrivo sul posto dei soccorritori del 118 avvertiti dai presenti, ha iniziato a praticare sul ragazzo il massaggio cardiaco.

Ogni suo disperato sforzo, tuttavia, si è rivelato vano. All’arrivo dei medici sul posto, il cuore di Leonardo si era già fermato per sempre.

Cordoglio per la morte di Leonardo Cremonesi

La passione più grande di Leonardo era il calcio. Attualmente giocava per l’ASD Superga Muzza, squadra di Cornegliano Laudense. La società ha voluto dedicargli un toccante messaggio di addio sui social:

Non ci sono parole, è venuto a mancare a soli 30 anni Leonardo Cremonesi, storico giocatore della Superga. Tutta la società si stringe al dolore della famiglia e ai fratelli Elia e Alberto. Ciao Leo, riposa in pace.

Molto commovente anche il messaggio pubblicato sulla pagina dell’US Fissiraga, la squadra del paese d’origine di Leonardo, per cui in passato aveva anche giocato. Ecco le parole dei dirigenti:

Una notizia che ci sconvolge e ci addolora. Si è spento improvvisamente, nel fiore degli anni, il nostro ex giocatore Leonardo Cremonesi, protagonista qualche anno fa della meravigliosa cavalcata che ci portò in prima categoria. Il presidente, insieme al consiglio direttivo, ai dirigenti, tecnici e giocatori tutti si stringono in un abbraccio alla sua famiglia.

Un paese intero a lutto per la scomparsa così tragica e inaspettata di un ragazzo ancora troppo giovane, con una vita intera davanti e amato da tutti.