Si sono spenti a poche ore di distanza l’uno dall’altra, i due bambini di Lodi, che purtroppo sin dalla nascita erano affetti da alcune gravi patologie. In entrambi i casi, il tempestivo intervento dei medici è risultato essere del tutto inutile, poiché i loro cuori non hanno mai ripreso a battere.

L’intera città di Lodi e del piccolo comune di Ospedaletto, al momento sono sconvolti dalle perdite subite. Stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai loro familiari.

Le due tragedie sono avvenute lo scorso sabato 21 maggio. Il primo a perdere la vita, è stato il piccolo Youseff, un bambino di origini marocchine di appena 7 anni, che viveva nel comune di Ospedaletto con i genitori.

Sin dalla nascita era affetto da Cardiomiopatia e lo scorso autunno, aveva subito un delicato intervento. Per questo a settembre non è nemmeno potuto tornare a scuola con i suoi coetanei. Era tornato nella sua abitazione solo poche settimane prima.

Il dramma è avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 20. Era in casa con la mamma e il padre, quando all’improvviso ha accusato un malore improvviso. Di conseguenza i genitori si sono presto allarmati ed hanno chiesto aiuto al 118.

I medici intervenuti in casa, hanno provato a rianimarlo a lungo, ma i loro tentativi purtroppo non hanno portato ai risultati sperati. Il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere.

Due bambini morti a Lodi: il secondo caso

Esattamente poche ore dopo, anche la piccola Isabella ha perso la vita. Questa bambina che avrebbe dovuto compiere due anni, era affetta da cardiopatia congenita.

Viveva con i suoi genitori nel quartiere di San Fereolo, a Lodi. Purtroppo nella serata di sabato, anche lei è morta improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari e di tutta la comunità.

In molti sono sconvolti per quanto accaduto, poiché in poche ore sono morti due bambini molto piccoli, per un malore che non ha lasciato scampo.