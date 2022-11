Un episodio molto spiacevole e assolutamente imprevedibile è avvenuto a Bari nella serata di lunedì. Leonardo Schingaro, un ragazzo di soli 31 anni, ha perso la vita in un incidente domestico in casa sua. È rimasto folgorato dal phon appena uscito dalla doccia.

Leonardo era un grande appassionato di calcio. Tifava Inter e spesso seguiva la sua squadra del cuore in trasferta, nonostante la sua Bari sia molto lontana da Milano. Il calcio lo praticava anche, insieme ai suoi amici a livello amatoriale.

Lunedì aveva trascorso la serata proprio a fare questo, una partitella tra amici al campetto del quartiere. Finito il match il 31enne è tornato a casa ed è entrato subito in doccia.

Uscito da lì ha acceso il phon per asciugarsi i capelli ed è proprio in quel momento che è successo l’irreparabile. L’attrezzo, probabilmente per un cortocircuito o per un malfunzionamento, ha provocato una scossa elettrica che ha folgorato in pochi istanti il 31enne, lasciandolo sul pavimento privo di vita.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 in pochi minuti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Anche i Carabinieri hanno raggiunto la casa di Leonardo ed hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ora cercheranno di capire quale sia stata la causa reale di quanto accaduto.

Messaggi di cordoglio per Leonardo Schingaro

Leonardo Schingaro era amato e ben voluto da tutti a Japigia, il quartiere di Bari in cui era nato e cresciuto. Rabbia, stupore ed incredulità sono i sentimenti che pervadono tutti coloro che lo conoscevano e che, inaspettatamente, hanno avuto questa tragica notizia.

Il web si è riempito di messaggi di cordoglio per lui. “Quanto mi facevi ridere amico mio“, scrive una sua amica su Facebook, che poi ha ricordato tanti momenti felici vissuti insieme: