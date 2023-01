Come riportato da La Repubblica, Leonardo Chiapparelli, unico superstite del tremendo schianto stradale avvenuto a Fonte Nuova nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, si sarebbe salvato perché i corpi di Giulia e Flavia, le due 17enni decedute nello schianto, gli avrebbero fatto da scudo. Continuano le indagini dei Carabinieri, che stanno cercando di fare maggiore chiarezza possibile sulle cause e sulla dinamica del sinistro.

Nella giornata di ieri si è tenuta una veglia funebre a Fonte Nuova. L’intera comunità si è riunita e stretta al dolore di cinque famiglie che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno subito un trauma gravissimo, quello della scomparsa prematura dei propri figli.

Le famiglie di Alessio, Simone, Valerio, Flavia e Giulia erano assenti. Non se la sono ancora sentita di mostrare il loro strazio per qualcosa per cui si fa ancora molta fatica ad accettare.

Nel frattempo le autorità continuano le indagini per cercare di fare maggiore chiarezza possibile su cause e dinamica dell’incidente.

A svelare qualche dettaglio in più su quella tragica sera è il quotidiano Repubblica. A quanto pare i ragazzi erano usciti quella sera in due gruppi separati. Valerio, Alessio, Simone e Giulia erano stati al DK33, mentre Flavia e Leonardo in un altro pub, il Mood.

A fine serata si erano incontrati e, tutti insieme, erano saliti sull’auto del papà di Valerio, la 500.

Come si è salvato Leonardo Chiapparelli

Dovevano teoricamente percorrere solo poche centinaia di metri, ma a quanto pare lo hanno fatto ad una velocità troppo più alta del limite consentito.

Sarebbe per questo che la vettura pare abbia perso aderenza con l’asfalto e si sarebbe poi schiantata contro il palo e l’albero.

Nell’impatto la vettura è andata distrutta. I corpi di Alessio, Valerio, Simone e Leonardo sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere, mentre quelli di Giulia e Flavia sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

Questo, secondo i periti e gli inquirenti che stanno indagando, è successo perché le due 17enni sedevano sulle gambe dei due amici che erano a loro volta seduti nei sedili posteriori.

Uno di questi era proprio Leonardo, l’unico superstite di quella che è stata una vera e propria strage. Secondo gli esperti, se lui si è salvato è perché le sue due amiche gli hanno fatto una specie di scudo.

Nei giorni a seguire il giovane sarà ascoltato dai Carabinieri. Attualmente è ricoverato al Sant’Andrea di Roma, fuori pericolo di vita. Le sue dichiarazioni potrebbero aiutare a far luce sulla vicenda.