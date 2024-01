Un lutto molto grave ha colpito il mondo della musica americana e in particolare gli amanti del soul jazz. Les McCann, pianista, compositore e cantante statunitense, si è spento all’età di 88 anni anni lo scorso 29 dicembre. Oltre 60 gli album pubblicati in carriera, che lo hanno reso una vera e propria leggenda del genere a livello mondiale.

Un fine anno 2023 tutt’altro che positivo sia per il mondo del cinema che per gli appassionati musica. Proprio negli ultimi giorni di dicembre, infatti, due artisti molto conosciuti e amati nei rispettivi settori, si sono spenti per sempre.

Il 30 dicembre, mentre si trovava nella sua casa nello Yorkshire, nel Regno Unito, si è spento per sempre Tom Wilkinson. Aveva 75 anni e a dare l’annuncio della sua morte ci ha pensato il suo entourage.

Attore dalla carriera lunghissima, Wilkinson ha recitato in oltre 100 film, riscuotendo apprezzamenti in tutto il mondo e vincendo svariati premi. In due occasioni sfiorò l’Oscar. Verrà ricordato soprattutto per la sua parte in Full Monty.

Il giorno prima, quindi il 29 dicembre, se ne è invece andata una vera e propria leggenda della musica americana e mondiale, Les McCann.

Pianista, produttore e cantante, è considerato uno degli artisti soul e jazz più importanti della storia.

La morte di Les McCann e i suoi più grandi successi

L’artista si è spento a 88 anni a Los Angeles. Ad annunciare il decesso è stato il suo management, che in una nota ha spiegato che McCann era ricoverato da circa una settimana per le complicanze di una polmonite.

Nato a Lexington in Kentucky il 23 settembre del 1935, imparò a cantare e a suonare il piano da autodidatta e già negli anni cinquanta si esibiva in diversi locali.

Les McCann at Keystone Korner, San Francisco CA 7/22/80 with Eddie Harris © Brian McMillen www.brianmcmillenphotography.com

Dopo aver vinto un concorso iniziò ad esibirsi in uno dei late show più importanti dell’epoca, il The Ed Sullivan Show, dove ebbe modo di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale.

Molto prolifico, firmò contratti con le più grandi etichette discografiche, collaborò con i più grandi artisti ed ha pubblicato in tutto 60 album.

La sua musica spaziava dal jazz, al funky al soul, ed ha ispirato moltissimi artisti futuri come Dr Dre, Notorious B.I.G, A Tribe Called Quest e molti altri.

Il suo brano più famoso è senza dubbio “Compared To What” del 1967, scritto e interpretato insieme al sassofonista Eddie Harris.