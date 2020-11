Di recente, circola sul web un esercizio di terza elementare che ha seminato caos e scompiglio fra tutti gli utenti. Si tratta di un’operazione matematica che, sebbene possa apparire molto semplice, molti adulti sbagliano a risolverla. L’esercizio da svolgere è: 6: 2 (1+2) = x. Tutti rispondono 1. Scopriamo, però, perché la risposta 1 è sbagliata.

Innanzitutto, nel risolvere l’equazione 6: 2 (1+2) = x, l’errore principale sta nel fatto che le operazioni non vengono svolte nell’ordine corretto. Dunque, questo è il motivo per cui la risposta 1, che la maggior parte delle persone darebbero, non è corretta. Ma allora come si può risolvere questo esercizio in modo giusto? Il primo passo è rispettare l’ordine delle operazioni.

In matematica si usano tre tipi di parentesi: le parentesi tonde, le parentesi quadre e le parentesi graffe. Per eseguire l’esercizio in modo corretto bisogna risolvere l’equazione partendo sempre dalle parentesi tonde. Una volta svolte le operazioni nelle parentesi tonde è necessario riscrivere l’esercizio e trasformare le parentesi graffe in parentesi quadre.

Dalle parentesi quadre si passa a quelle tonde e poi si mette al posto di quest’ultime il risultato ottenuto. Peraltro, è importante sottolineare che dal momento in cui si eseguono operazioni tra parentesi tonde va rispettato anche l’ordine di quest’ultime. Prima si risolvono le operazioni del secondo ordine, la moltiplicazione e l’addizione e poi quelle del primo ordine, ossia l’addizione e la sottrazione.

L’assenza di segno fra un un numero e la parentesi significa che bisogna eseguire la moltiplicazione. Dunque, nel caso dell’equazione 6 + 2 (1+2) = x, una volta risolta l’operazione fra parentesi si procede in ordine naturale, da sinistra a destra.

Come risolvere l’esercizio di terza elementare che sta facendo impazzire il web

Adesso finalmente possiamo risolvere l’esercizio nell’ordine corretto:

1+2 = 3 , 6 : 2 = 3 , 3 x 3 = 9. Incredibile come un’equazione di matematica così apparentemente semplice possa aver scatenato infinite polemiche tra gli utenti di internet. Tuttavia, dopo numerose discussioni, possiamo dire che la risposta esatta è 9.