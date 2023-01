Un lutto molto grave ha colpito una delle cantanti più in voga in Italia, che tra qualche settimana salirà sul palco del teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. Si tratta di Levante, che tramite il suo account Instagram ha fatto sapere che sua nonna Rosalia, alla quale era legatissima, si è purtroppo spenta per sempre.

Nata a Catania nel 1987, Claudia Lagona, in arte Levante, è considerata ad oggi una delle cantanti italiane più brave ed apprezzate.

L’ultimo anno è stato per lei pieno di sorprese ed emozioni. Il 13 Febbraio scorso, ad esempio, è diventata mamma per la prima volta. La piccola Alma Futura è venuta al mondo per la gioia di mamma e papà.

Un’altra grande emozione, Levante l’ha vissuta alla fine del 2022. A novembre, infatti, Amadeus ha annunciato i partecipanti della categoria big per l’edizione del 2023 del Festival di Sanremo e lei sarà tra loro.

Porterà il brano che si intitola Vivo e che anticiperà il suo quinto album, che si chiamerà Opera Futura e che sarà distribuito dopo le kermesse della canzone italiana.

Morta la nonna di Levante

Il nuovo anno, purtroppo, per Levante si è invece aperto con una notizia molto triste. Sua nonna Rosaria, che l’ha vista crescere e a cui l’artista è stata sempre molto legata, si è spenta per sempre.

La cantante ha deciso di salutarla con un toccante post sui suoi profili social. Su Instagram ha pubblicato infatti una serie di scatti che la ritraggono insieme alla nonna e in didascalia ha scritto: