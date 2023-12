Vivere tragedie come quelle che ha vissuto Levi Herman non è umano, figurarsi riuscire a trovare la forza di andare avanti e trovare i motivi per sorridere ancora. La storia di questo uomo, che ha visto la propria figlie e il proprio genere togliersi la vita, ha commosso il mondo intero. Soprattutto per un motivo in particolare.

Credit: levihookedup_801 – Instagram

Nella vita di una persona non dovrebbe essere concepibile vivere un dolore tanto grande come può essere quello nel vedere un proprio figlio perdere la vita.

Questo però purtroppo a volte accade e Levi Herman, un uomo statunitense di Taylorsville, nello stato dello Utah, ha visto sua figlia perdere la vita in circostanze drammatiche.

Credit: levihookedup_801 – Instagram

La giovane donna, infatti, qualche tempo fa ha deciso di togliersi la vita. Insieme a lei, a compiere il gesto estremo, anche il compagno e padre della bimba che avevano avuto qualche anno prima, che da quel tragico giorno è appunto rimasta senza la sua mamma ed il suo papà.

Levi e sua moglie, completamente devastati da quanto accaduto, non ci hanno pensato un minuto ed hanno adottato la piccola.

Il video di Levi Herman

Recentemente Levi Herman, appassionato di pesca, ha pubblicato un video sul suo già seguitissimo profilo di Instagram. Nella clip si riprende mentre è da solo in macchina e sta per rientrare a casa e, commosso, spiega e mostra il motivo per cui, nonostante tutto, continua a sorridere e trovare la forza.

Lavoro 55 ore a settimana e quando torno a casa non mi delude mai. Il mio angioletto è lì che mi aspetta prima ancora che io entri in garage e voglio mostrarlo a tutti voi.

Credit: levihookedup_801 – Instagram

A quel punto l’uomo gira la camera e inquadra la sua nipotina, diventata sua figlia a tutti gli effetti, che lo attende sorridente sull’uscio del garage.

Lo vedete ragazzi? Questo è il motivo per cui non mi arrendo. Non posso arrendermi perché ho persone che mi vogliono bene e si prendono cura di me. Guardate qui. Questo è ciò che trovo ogni giorno a casa.

Il video è presto diventato virale e in tantissimi hanno commentato per mostrare stima, affetto e vicinanza a Levi.

L’uomo, che ce la mette tutta per dare alla sua famiglia ciò di cui ha bisogno, ha recentemente aperto una raccolta fondi per il sostentamento della piccola.