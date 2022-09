Per Simone Bartolucci questo è un momento molto difficile e delicato. Oltre al dolore per la perdita della sorella di 17 anni Noemi e la scomparsa della madre Brunella, si trova a far i conti con la tristezza dell’aver perso tutto. Dalla casa, ai familiari e a tutte le sue cose.

Per questo motivo solo poche ore fa, i suoi datori di lavoro hanno deciso di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe.

Simone ha solamente 23 anni e in pochi istanti la sua vita è cambiata per sempre, nel pomeriggio di giovedì 15 settembre. Lui viveva con i suoi familiari nel comune di Barbara.

Loro sapevano dell’acqua che stava per arrivare e, infatti, la madre e la sorella, sono andate subito in macchina per provare a fuggire. Tuttavia, la forza di quell’onda le ha portate via.

Noemi aveva solamente 17 anni ed è stata ritrovata ormai senza vita dai soccorritori. Mentre la madre Brunella Chiù di 56 anni, risulta essere ancora scomparsa e con lei anche il piccolo Mattia Luconi.

I Vigili del fuoco, altri soccorritori e molti volontari sono a lavoro per riuscire a trovarli. Tuttavia, i familiari della donna sono convinti che la speranza di trovarla ancora viva, è appesa ad un filo. Il figlio 23enne della signora, è riuscito a salvarsi aggrappandosi ad un albero.

La raccolta fondi avviata per Simone Bartolucci

Tutta la comunità ora si trova a fare i conti con la gravità dei danni causata dell’esondazione del fiume e anche per le perdite subite. Simone, purtroppo, oltre ad aver perso la casa e tutte le sue cose, ha perso anche la madre e la sorella.

Proprio per questo motivo poche ore fa, i suoi datori di lavoro hanno voluto avviare per lui una raccolta fondi sulla nota piattaforma di GoFoundMe. Nella didascalia hanno scritto: