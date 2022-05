Pietro Ialongo, l’ex fidanzato di Romina, confessa l’omicidio della donna. Il 38enne, perito informatico, trovato in stato confusionale dai Carabinieri in spiaggia, ha confessato tutto, prima di tentare di togliersi la vita tagliandosi le vene nella sua Audi A4 parcheggiata sulla spiaggia del Circeo e poi buttandosi in mare. Perché ha ucciso la sua ex compagna?

Fonte foto da Pixabay

Non volevo ucciderla. Io l’amo.

Con queste parole Pietro Ialongo ha confessato di essere il killer di Romina De Cesare, la sua ex compagna. Aveva scritto la sua confessione su un foglio di carta, dopo aver ucciso la donna. Si era tagliato le vene e si stava gettando in mare, quando i Carabinieri lo hanno individuato, bloccato e accompagnato all’ospedale di Latina. Prima di accusarlo di omicidio volontario aggravato, per aver ucciso la sua ex.

L’ennesimo femminicidio in Italia, confessato di fronte al pm di Latina, Claudio De Lazzaro, e a quello di Frosinone, Barbara Trotta. I due ex, nella notte tra lunedì e martedì, si erano incontrati nel loro appartamento in via del Plebiscito. Ne è nata una discussione.

Lei aveva ritrovato l’amore in un altro uomo e lui ha deciso di toglierle la vita. Romina ha tentato di fuggire alla rabbia omicida del killer, che prima l’ha strangolata e poi l’ha accoltellata più volte. 10 ferite d’arma da taglio che purtroppo non le hanno dato scampo: Romina è morta in un lago di sangue.

L’ex fidanzato di Romina confessa l’omicidio: ha tentato poi di suicidarsi tagliandosi le vene

Quando i Carabinieri hanno trovato l’uomo in stato confusionale in spiaggia, aveva già ucciso l’ex fidanzata. I Carabinieri la stavano cercando, dopo la segnalazione del nuovo compagno, una guardia giurata di Alatri, che non aveva sue notizie da 24 ore.

La polizia, sfondando la porta della casa che i due ex condividevano, hanno trovato il cadavere di Romina.