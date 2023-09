Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Adamo, l’uomo che nel 2013 inscenò il suo decesso, dopo aver lasciato delle lettere di addio alla famiglia e che, dopo 10 anni, è stato trovato vivo in Grecia.

Della sua scomparsa si occupò anche il programma televisivo Chi l’ha visto, ma nel 2015 gli investigatori decisero di chiudere il caso. Su quelle lettere Adamo aveva parlato di un grosso debito e del suo bisogno di farla finita per proteggere moglie e figlie. Ma in realtà l’uomo si è rifatto una vita fuori dall’Italia.

L’ex moglie Raffaella ha raccontato di aver chiesto il divorzio e che, grazie al suo legale, ha scoperto che l’uomo nel 2022 aveva fatto richiesta di essere un cittadino italiano residente in Grecia. Dopo il grande clamore mediatico, Raffaella è stata ospite da Federica Sciarelli, mostrando la sua delusione e dichiarando di non aver intenzione di cercarlo. Anche gli inviati del programma Chi l’ha visto lo hanno rintracciato ed intervistato, ma Adamo si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni ed ha chiesto di essere lasciato in pace.

Raffaella sapeva che Adamo era ancora vivo?

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’ANSA, sembrerebbe che invece Raffaella fosse a conoscenza già da anni del fatto che il marito fosse ancora vivo. L’agenzia afferma che nel 2016, Raffaella presentò una denuncia ai Carabinieri di Imola contro il suo ex, per violazione di obblighi familiari in relazione al mantenimento delle loro due figlie. Sembrerebbe che l’ex moglie verbalizzò, sempre nel 2016, che Adamo era stato rintracciato in Grecia durante le ricerche internazionali. Notificò prima la notizia agli ex suoceri, che si erano fatti carico di aiutarla con le spese. Ma poco dopo Raffaella presentò una denuncia contro l’ex marito.

Le parole dell’ex moglie a Chi l’ha visto

Raffaella ha recentemente raccontato di aver scoperto la verità solo dopo la richiesta del divorzio, grazie al suo legale. Proprio quest’ultimo avrebbe scoperto che Adamo aveva presentato la richiesta di essere un cittadino italiano in Grecia. Davanti alle telecamere di Chi l’ha visto, la donna ha dichiarato: “Non lo cercherò, non è un uomo e non è un padre”.