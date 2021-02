L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante dell’Antitrust trovato morto nella sua abitazione

Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex garante dell’Antitrust, è morto suicida all’età di 69 anni. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto senza vita presso la sua abitazione, ubicata a Roma, nel quartiere Parioli. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola.

Antonio Catricalà si toglie la vita: aveva appena ottenuto una importante nomina

Sul luogo dell’accaduto sono presenti sia gli agenti di Polizia sia la Scientifica per effettuare i rilievi e ricostruire i contorni della vicenda. Al momento non si conoscono ancora esattamente i dettagli e, in tal senso, le prossime ore sapranno dire qualche cosa di più riguardo alle dinamiche.

Cariche di alto profilo

Antonio Catricalà, docente di diritto privato all’Università Unipegaso e professore a contratto di Diritto dei consumatori all’Università Luiss di Roma, solamente pochi giorni aveva ottenuto la nomina alla presidenza dell’Istituto grandi infrastrutture da parte del Consiglio Direttivo. Difatti, l’ex numero uno dell’organizzazione, Luigi Gianpaolino, alto magistrato di lungo corso, era deceduto il 2 novembre 2020, stroncato da un improvviso malore.

Come abbiamo già detto in apertura, durante la sua carriera Antonio Catricalà ha ricoperto cariche molto importanti. Tra il 2005 e il 2011 aveva presieduto l’Autorità garante della concorrenza. Ex magistrato, tra il 2011 e il 2014 aveva, peraltro, preso parte a due governi tecnici.

Il contributo a due governi tecnici

Prima assolse alla funzione di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso dell’esecutivo allora guidato da Mario Monti (2011-2013). Quindi ricevette la nomina in qualità di viceministro allo Sviluppo Economico nel governo Letta (2013-2014).

Antonio Catricalà: le ultime presidenze

Il 30 giugno 2015 l’OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e de Mediatori creditizi) lo aveva eletto Presidente dell’ente, mentre nell’aprile 2017 accettò il ruolo come Presidente di Aeroporti di Roma S.p.A.