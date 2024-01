Liliana Resinovich, arrivato l’ok per la nuova autopsia: quando si svolgerà e qual è lo scopo

Arrivato l’ok per l’autopsia di Liliana Resinovich, che verrà svolta il prossimo 15 febbraio. Il caso della 63enne trovata senza vita il 5 gennaio del 2022, era stato archiviato come gesto estremo. Ma il giudice ha deciso di disporre nuovi esami, concentrati in 25 punti, per chiarire alcuni aspetti della vicenda che non hanno mai trovato risposte.

L’incarico di procedere con l’autopsia, a seguito della riesumazione del corpo, è stato affidato a tre consulenti: Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin. Lo scopo dell’esame bis, è quello di risalire alla causa del decesso e all’epoca. Si procederà con un prelievo del midollo osseo e una valutazione della cellularità.

I familiari di Liliana Resinovich non hanno mai creduto alla possibilità che la donna possa essersi tolta la vita e non hanno mai creduto alle versioni del marito Sebastiano. Lo hanno più volte sottolineato nelle interviste il fratello Sergio e la cugina. Quest’ultima è intervenuta anche ieri, in diretta tv, durante la trasmissione del programma televisivo Ore 14, condotto da Milo Infante. Ha ringraziato tutti pubblicamente, poiché dopo due anni finalmente il loro grido è stato ascoltato e ora c’è la possibilità che si possa arrivare ad una verità.

I parenti della 63enne si sono scusati con lei, perché è doloroso sapere che finirà di nuovo su un tavolo dell’obitorio, ma sanno che è necessario e pregano affinché la stessa Liliana possa aiutare i medici a risolvere il giallo della sua scomparsa.

Liliana Resinovich e i due uomini nella sua vita

Un’autopsia che tutti stanno aspettando con ansia, anche l’amico Claudio. La figura di quest’ultimo è emersa dopo che non era riuscito più a contattare Liliana Resinovich. L’uomo ha raccontato che avevano una relazione e che si sarebbero dovuti incontrare, come dimostrerebbe lo scambio di messaggi. E che la donna voleva lasciare il marito. Una versione a cui però Sebastiano non ha mai creduto, dichiarando che Claudio per sua moglie era soltanto un amico.