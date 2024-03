Dopo la notizia sulla gravidanza di Liliana Resinovich e sull’aborto, la trasmissione tv Ore 14, condotta da Milo Infante, ha contattato l’amico Claudio Sterpin per dargli la possibilità di commentare i nuovi elementi.

Il marito di Liliana Resinovich è stato intercettato mentre raccontava l’episodio ad un’altra persona. Un episodio che risalirebbe agli inizi degli anni ’90, quando la donna aveva appena iniziato a frequentare Sebastiano Visintin. Lei gli aveva confidato di essere incinta e gli aveva chiesto di accompagnarla ad abortire. Un figlio che non era dell’uomo e che, invece, era stato concepito, secondo Sebastiano, con l’amico Claudio Visintin. Parole che per la difesa sarebbero la dimostrazione che fosse a conoscenza dei rapporti che la moglie aveva con l’amico. Al contrario di quanto ha sempre dichiarato, smentendo la relazione tra i due.

Liliana Resinovich incinta: la versione di Claudio Sterpin

Claudio Sterpin ha voluto dire la sua dopo la chiamata della trasmissione televisiva Ore 14. Nei primi anni ’90, lui e Liliana non si frequentavano. L’amico ha rivelato che quello indicato da Sebastiano nell’intercettazione ambientale, è lo stesso periodo in cui lui ha conosciuto la moglie. Claudio all’epoca frequentava una donna, che avrebbe lasciato proprio per iniziare una relazione con quella che è poi diventata sua moglie.

Sono sicuro che in quel periodo non stavo con Lilli, ho conosciuto mia moglie nel 1990 e per stare con lei ho interrotto il rapporto che avevo con un’altra persona, una donna modenese. Con Lilli io non mi sono mai perso di vista, è rimasto sempre un rapporto d’amicizia, ma sicuramente in quel periodo io non andavo con Liliana. Fra di noi i rapporti si sono avvicinati ed allontanati negli anni più volte. L’ho detto tante volte.

Riferendosi poi al marito Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin ha fatto notare che la sua convinzione che il bambino fosse suo, proverebbe che l’uomo ha sempre saputo della relazione tra lui e la moglie:

A questo punto potrei dire che Sebastiano sapeva di noi se fa queste affermazioni. Perché fino all’altro ieri diceva che mi sono inventato tutto e ora dice che trent’anni fa io avrei messo incinta quella che sarebbe diventata sua moglie? Di che idiozie stiamo parlando?

Una notizia che sta facendo molto discutere, negli ultimi giorni sono diverse le nuove informazioni diffuse sul marito di Liliana Resinovich. Per il fratello Sergio e per la difesa, Sebastiano non ha mai detto la verità. E questa intercettazione ambientale, ne sarebbe un’altra dimostrazione.