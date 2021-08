Questa è la storia dell’incredibile trasformazione di Jessica Valitutto, una ragazza che ha perso 90 chili. Soffriva di obesità e non riusciva assolutamente a perdere i chili di troppo. Ma poi grazie a un intervento è riuscita a dimagrire tantissimo e la sua trasformazione è davvero sconvolgente. Ecco la sua storia.

Jessica Valitutto ha lottato per tutta la vita contro i problemi di peso. E ha sempre atteso quel miracolo che finalmente è arrivato per la ragazza brasiliana, che oggi è diventata davvero molto popolare sui social media: sembra decisamente un’altra persona rispetto a chi era qualche tempo fa.

La ragazza nel 2010 ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica che le ha permesso di perdere 90 chili. Dopo quell’intervento ne ha dovuti subire anche altri, perché aveva pelle in eccesso ovunque e il suo corpo risultava vuoto, privo di tono. Il racconto del cambiamento su Instagram è diventato virale.

Ai suoi 907mila follower ha raccontato che era arrivata a pesare 146 chilogrammi. Ne ha persi 90 grazie all’intervento chirurgico. Ma comunque era ancora in condizione di sovrappeso. In seguito, però, grazie a dieta e attività fisica ha potuto continuare a dimagrire.

La ragazza ha potuto realizzare il suo sogno ed essere magrissima. E ha deciso di raccontare la sua forza di volontà sui social network, dove in molti la seguono:

Ho finalmente realizzato che l’unica cosa da fare è non perdere mai di vista l’obiettivo. E avere tanta, tantissima pazienza.

La trasformazione di Jessica Valitutto e il seguito sui social

Jessica sottolinea che la chirurgia per dimagrire non è un miracolo, non bisogna farsi false illusioni, perché bisogna continuare a raggiungere i propri obiettivi con la dieta e l’allenamento, come ricorda a tutti quanti: