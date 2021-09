Lucie Chaligne era una ragazza di 100 chili, che a causa del suo peso non riusciva nemmeno a entrare nella vasca da bagno per un momento rilassante tra acqua calda e bolle di sapone. Un giorno ha deciso di cambiare completamente e la sua incredibile trasformazione è stata raccontata sui social per ispirare gli altri a fare lo stesso.

Lucie Chaligne è una ragazza di 28 anni che vive a Nottingham, città inglese. Da sempre ha sofferto di problemi di peso. Era arrivata a pesare ben 100 chili. In un’intervista a Nottingham Post ha raccontato:

Sono sovrappeso da quando ho 8 anni ho sempre pensato che sarei rimasta obesa a vita. Avevo accettato, con estrema frustrazione, il mio peso ma non ero felice, nemmeno di fronte ai miei amici.

Un giorno nella vita di Lucie Chaligne è avvenuto un episodio davvero molto imbarazzante che l’ha spinta a mettersi a dieta.

Eravamo in vacanza tra amici e, nel nostro alloggio, avevamo una vasca idromassaggio: mi sarebbe tanto piaciuto fare il bagno ma non sono riuscita a entrare nella vasca per via del mio peso. Mi sono sentita cicciona e in grande imbarazzo e ho capito che era arrivato il momento di fare qualcosa.

La ragazza di 100 chili perde peso e cambia la sua vita

Un giorno un istruttore di fitness è entrato nel suo ufficio proponendole di dimagrire. Lei era interessata, perché il suo peso aveva a sorpresa raggiunto i 100 chili. La donna ha aderito al programma di dimagrimento della Paramount Fitness e ha cambiato la sua vita.

La dieta, la palestra e la fiducia in quel programma le hanno permesso di iniziare a perdere peso. Oggi ha cambiato stile di vita: