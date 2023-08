L’ennesimo dramma sulle strade si è verificato sabato scorso in Lombardia, più precisamente tra Pogliano Milanese e Nerviano. Linda Ferrigno, una donna di soli 42 anni e mamma di un bimbo ancora piccolo, ha perso la vita dopo che, in sella alla sua moto, si è scontrata contro un’auto che proveniva in senso opposto. Un dolore incalcolabile quello dei familiari. Pochi mesi fa aveva perso suo papà.

Un week end ancora una volta drammatico, quello scorso, che lascia dietro di se una scia di sangue inaccettabile causato da incidenti stradali. Molti dei quali che hanno visto coinvolti dei mezzi a due ruote.

Domenica pomeriggio nella zona di Calcinate, in provincia di Bergamo, un giovane papà di soli 37 anni, Stefano Pezzotta, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooterone contro un’auto che proveniva in senso opposto.

Nella notte tra venerdì e sabato, invece, un destino molto simile era toccato anche a Giorgio Violato, anche lui centauro, originario del padovano. Il 35enne era a bordo della sua Ducati Monster e mentre transitava vicino a Rubano, si è schiantato contro un’auto. Anche per lui non c’è stato nulla da fare.

In un incidente molto simile, avvenuto sabato scorso vicino a Nerviano, a perdere la vita è invece toccato ad una donna, Linda Ferrigno, di soli 42 anni.

Un dolore straziante per la morte di Linda Ferrigno

La 42enne era a bordo della sua motocicletta e stava percorrendo la ss33 del Sempione. Nel tratto che collega Pogliano Milanese e Nerviano, il piccolo comune lombardo in cui risiedeva, è successo purtroppo l’irreparabile.

Lo scontro frontale contro una vettura che proveniva in senso opposto ha disarcionato Linda e l’ha fatta volare a diversi metri di distanza. L’impatto e la caduta sull’asfalto sono stati violentissimi.

I soccorritori sono arrivati in poco tempo sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Un dramma indicibile quello che ha colpito la sua famiglia. Linda aveva un bimbo piccolo che ora dovrà crescere senza la sua mamma. Inoltre, solo pochi mesi fa era morto suo padre. La sorella Salvina su Facebook scrive: