Un tragico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Calcinate, in provincia di Bergamo. Un uomo di 37 anni, Stefano Pezzotta, ha perso la vita dopo che il suo scooter 125 si è schiantato frontalmente contro un’auto che proveniva in senso opposto. Era originario di Seriate, lascia la sua compagna e una bimba piccola.

Un week end drammatico sulle strade italiane, con diversi incidenti stradali che purtroppo sono costati la vita a persone ancora molto giovani e in alcuni casi, come questo, con figli piccoli.

Era da poco passata l’ora di pranzo di ieri, domenica 30 luglio, e Stefano Pezzotta, un uomo di 37 anni originario e residente di Seriate, stava percorrendo la sp96 nei pressi di Calcinate.

Lui era a bordo di uno scooterone 125 e per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente contro un’automobile, una Nissan Qashqai, che viaggiava in direzione opposta.

L’impatto è stato devastante e il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’automobilista coinvolto nell’incidente si è subito fermato ed è stato proprio lui a chiamare i soccorritori. Il personale medico è giunto sul posto in pochi minuti, ma purtroppo non è riuscito a far nulla per Stefano, che molto probabilmente ha perso la vita sul colpo.

Stefano Pezzotta lascia una bimba piccola

Grande dolore a Seriate per la scomparsa di Stefano Pezzotta, che era conosciuto e ben voluto da tutti.

Lavorava in una ditta del posto che si occupa di vendita, istallazione e manutenzione di impianti idraulici e di condizionamento. Viveva con la sua compagna e la loro bimba di pochi anni.

Le autorità hanno trattenuto la salma per le dovute indagini. Non appena arriverà il nulla osta la famiglia potrà procedere con l’organizzazione del funerale e della sepoltura.

Per quanto riguarda il conducente della vettura coinvolta nel sinistro, si tratta di un ragazzo di 32 anni del posto che nello schianto è rimasto ferito lievemente. Dopo una serata trascorsa in pronto soccorso è stato dimesso ed è tornato a casa.

Sul sinistro indagano le autorità locali, che ora cercheranno di chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.

