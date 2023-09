Linda Moberg vive nel terrore e ha voluto sfogarsi pubblicamente. La donna è tornata a parlare dopo 4 anni e 4 mesi da quel giorno che ha cambiato per sempre la sua vita. Nel 2019, è stata ridotta in fin di vita dopo essere stata picchiata con un bastone e strangolata dal suo ex marito.

La donna ha denunciato l’uomo, provando l’aggressione tramite alcune fotografie che era riuscita a scattare. Dopo quasi 20 anni di sottomissione, ha trovato il coraggio di lasciare il marito e riprendere in mano la sua vita. L’ultima volta, aveva rischiato davvero. A trovarla agonizzante era stato il figlio maggiore, una volta rientrato a casa. Lo stesso ragazzo aveva raccontato dello spavento, di aver creduto che sua madre fosse morta e di aver visto poi suo padre sul balcone, mentre fumava una sigaretta, come se nulla fosse.

Il processo sul caso di Linda Moberg

Il processo è stato lungo e doloroso, anche a causa dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, Linda Morbeg non si è mai arresa e ogni giorno ha sperato di ottenere giustizia e tornare ad essere una donna felice e libera. Alla fine, il giudice ha condannato l’ex marito a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Una sentenza che non ha affatto rasserenato la donna.

Per me è una vittoria amara. Lui è libero e io non mi sento sicura. Quella di oggi non è una liberazione per me, l’ergastolo l’ho avuto io quel giorno che mi ha quasi uccisa. E ora cosa accadrà?

Anche il legale della donna ha voluto rompere il silenzio dopo la sentenza, una volta fuori dal Tribunale. Si tratta di una decisione giusta, ma Linda oggi non deve essere mai lasciata sola. Colui che ha quasi messo fine alla sua vita, è libero e lei vive nella paura.

La sentenza ha fatto molto discutere e sono tantissime le persone arrivate in supporto di Linda. Uno stato d’animo che è stato compreso e sostenuto. Quell’uomo che per 20 anni le ha reso la vita un inferno, quell’uomo che lei ha denunciato armandosi di coraggio e che ha quasi spezzato la sua vita, è libero.