Si chiamava Mariella Marino, aveva 56 anni ed è l’ultima vittima di una piaga che affligge sempre di più il paese, quella dei femminicidi. A toglierle la vita è stato il suo ex marito, Maurizio Impellizzeri, dal quale la donna aveva deciso di separarsi circa un anno fa, proprio per gli atteggiamenti violenti di lui. Tre colpi di pistola che purtroppo non le hanno lasciato scampo.

L’ennesimo caso di femminicidio in Italia si è verificato nella giornata di ieri a Troina, piccolo comune di circa 8mila abitanti situato nella provincia di Enna, in Sicilia.

A nulla sono servite le denunce che la donna aveva fatto nei confronti del suo ex marito, né la decisione di allontanarsi da lui. Anzi, questi fattori pare che abbiano incattivito sempre di più il 60enne, che non accettava affatto la separazione, e che ieri mattina ha portato a termine il suo piano criminale.

Impellizzeri ha raggiunto la sua ex consorte davanti ad un supermercato e lì le avrebbe mostrato la pistola. La donna a quel punto avrebbe tentato di fuggire e di rifugiarsi a casa di una conoscente, ma lui l’ha raggiunta e freddata con tre proiettili.

Dopo il delitto Maurizio si è dato alla fuga, nascondendosi all’interno di una sua casa di campagna, dove poco dopo i Carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato.

L’uomo avrebbe consegnato spontaneamente l’arma utilizzata per il delitto, una pistola con numero di matricola abraso, non regolarmente detenuta.

Le denunce di Mariella Marino

Gli atteggiamenti violenti di Maurizio nei confronti di Mariella Marino c’erano sempre stati. Tanto che circa un anno fa, anche sotto consiglio dei tre figli, la donna aveva deciso di separarsi formalmente da lui.

Il 60enne non ha mai accettato questa decisione ed ha continuato a perseguitare la sua ex con percosse e minacce di morte continue.

Mariella aveva denunciato Maurizio diverse volte e nello scorso ottobre l’uomo aveva patteggiato ricevendo una pena sospesa ed una condanna a 8 mesi di percorso riabilitativo presso un centro anti violenza.

Ora le autorità sottoporranno Impellizzeri all’interrogatorio di convalida, non appena troverà un difensore.

Il Legale Elvira Gravagna, che difendeva l’uomo nelle precedenti occasioni, ha infatti rinunciato all’incarico dichiarando di non sentirsela.