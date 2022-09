La sua storia ha fatto il giro del mondo ed è stata proprio lei a volerla diffondere. Il suo nome è Lindsey Gritton e un giorno, mentre era incinta di 34 settimane, ha capito che qualcosa in lei non andava.

Stava per diventare mamma per la seconda volta e aveva portato avanti una gravidanza senza alcuna complicazione. Poi è arrivato quel giorno, nel quale ha iniziato ad accusare un bruciore molto forte sotto l’ascella e che arrivava fino al seno.

Inizialmente Lindsey Gritton ha pensato potesse trattarsi di un accumulo di latte e un dotto ostruito, così ha cercato di massaggiare per scioglierlo. Ma non era affatto così.

Al tatto sentiva come una piccola biglia e così ha pensato che fosse meglio rivolgersi ad un medico. Quest’ultimo, dopo una visita, le ha diagnosticato una mastite e l’ha rimandata a casa con la prescrizione di alcuni antibiotici.

Lindsey Gritton ha lasciato quello studio, ma non riusciva a togliersi quella strana sensazione. Sapeva che non era così, che c’era qualcosa che non andava. Lei lo sentiva.

Ha deciso di sottoporsi ad ulteriori esami e di sentire un altro parere. Ha così scoperto la triste realtà.

Guardavo il volto del medico, continuava a guardare lo schermo. I risultati hanno indicato un’alta probabilità di cancro e una biopsia in seguito lo ha confermato. Un carcinoma duttale invasivo.

Mi hanno detto che probabilmente la malattia si era già diffusa a causa delle dimensioni del tumore. Ma poiché ero incinta, non sono stati in grado di scoprirlo. Avevano bisogno di fare una scansione PET, che poteva mettere a rischio mio figlio, a causa dell’esposizione a radiazioni.

Dopo una settimana i dottori hanno deciso di indurre il parto della giovane mamma e di anticipare, quindi, il termine della gestazione di tre settimane.

La 29enne ha stretto tra le braccia la sua bambina e poi si è sottoposta a tutti i controlli necessari. Ha scoperto di avere un cancro al seno al quarto stadio e che le metastasi si erano diffuse fino al fegato.

Dopo due settimane ha iniziato la chemioterapia. Oggi l’80% del brutto male è sparito e spera di poter guarire del tutto. La sua storia ha commosso il mondo intero ed è diventata famosa e molto seguita sui social.