Una storia molto triste è quella di una ragazza di soli 20 anni chiamata Courtney Nettleton. Aveva strani sintomi, ma dalle analisi e dopo una visita dal suo medico, non sembrava esserci nulla di strano. La triste diagnosi, purtroppo, è arrivata solo dopo molto tempo.

La ragazza in un lungo post sui social ha voluto raccontare l’accaduto, proprio per avvisare tutti di non fermarsi se non si è sicuri di ciò che pensa un dottore.

Courtney è una giovane di soli 20 anni che vive nel Regno Unito e che fino a poco tempo fa sembrava stare bene. Non aveva alcun tipo di problema.

All’improvviso però, ha iniziato ad avere strani sintomi come stanchezza, vampate di calore, instabilità, rigidità del collo ed anche malumore. Dormiva fino a 14 ore ogni notte.

Dopo aver fatto tutte le analisi di routine, si è recata dal suo medico. Però quest’ultimo le ha detto più volte che non sembrava esserci nulla di male. Erano sintomi normali della sua età e che non doveva preoccuparsi, era tutto legato alla pigrizia.

Con il passare del tempo le condizioni di Courtney sono peggiorate sempre di più. Fino a quando i suoi amici non hanno notato qualcosa di strano in lei.

La diagnosi arrivata per Courtney Nettleton

Un giorno alcuni amici della ragazza hanno notato che aveva uno strano nodulo alla gola. Ha subito fatto un’ecografia ed è proprio a questo punto che è emersa la triste realtà. Courtney aveva un cancro alla tiroide.

Da qui è stato necessario un tempestivo intervento e delle radioterapie d’urgenza. Inizialmente la situazione sembrava essersi risolta, ma dopo poco tempo i medici hanno scoperto che il mostro era tornato e questa volta si era diffuso ai vasi sanguigni. La ragazza ha avuto bisogno di un altro intervento ed ora è in attesa della biopsia per i risultati. In un’intervista ha dichiarato: