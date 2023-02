In questi giorni al Campidoglio è allestita la camera ardente di Maurizio Costanzo. Tanti i volti noti dello spettacolo che hanno fatto visita per salutare il grande giornalista e conduttore scomparso due giorni fa all’età di 84 anni. Tra i tanti, anche Lino Banfi, colpito a sua volta da un grave lutto qualche giorno fa, con la scomparsa della moglie Lucia.

Nelle giornate di ieri e oggi, un una delle sale del Campidoglio a Roma è stata allestita la camera ardente di Maurizio Costanzo.

Il grandissimo giornalista, autore e presentatore televisivo si è spento in una clinica romana lo scorso 24 febbraio, all’età di 84 anni, per le complicanze dovute ad un intervento al colon al quale si era sottoposto nei giorni precedenti.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e affetto pubblicati sui social e andati in onda in tv in questi giorni. Altrettanti i personaggi noti dello spettacolo e non che, ieri e oggi, si sono recati di persona al Campidoglio per salutare un ultima volta Costanzo.

Fiorello, la premier Giorgia Meloni, Pierluigi Diaco e tanti, tantissimi altri.

Commoventi le immagini dell’arrivo di Maria De Filippi, moglie di Maurizio da oltre 30 anni, e del figlio Gabriele, oggi 31enne e adottato dalla coppia quando aveva 13 anni.

Lino Banfi alla camera ardente di Costanzo

Nel pomeriggio di ieri al Campidoglio è arrivato anche Lino Banfi, altro grande personaggio della tv e del cinema, che con Maurizio ha condiviso tanti bei momenti di vita e carriera.

Qualche giorno fa Lino ha perso sua moglie Lucia e, intervistato fuori dal Campidoglio, ha detto con la solita ironia:

Come è strano il destino. In questi giorni è morta anche mia moglie, ci sono stai i suoi funerali l’altro ieri e io scherzosamente, sempre per fare il comico, perché in questi casi è la cosa migliore, altrimenti piangiamo sempre tutti, ho detto: Si vede che sono morti quasi contemporaneamente, Maurizio e mia moglie, e Maurizio con la sua galanteria che lo distingueva avrà detto: ‘Lucia, dopo de te’. Avrà fatto passare prima mia moglie, mentre lui l’ha fatto dopo due giorni. E quindi lo salutiamo, staranno insieme adesso.

I funerali di Maurizio Costanzo sono in programma per le 15:00 di domani, lunedì 27 febbraio, nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo, Roma.