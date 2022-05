Colpito da un malore durante una partita, davanti agli occhi di tutti, Dimitri Roveri non ce l'ha fatta. È morto in ospedale a soli 28 anni

Una tragedia inaspettata, che è accaduta a Mantova. Dimitri Roveri è morto a soli 28 anni a seguito di un malore. Originario di Quingentole, il ragazzo stava giocando a calcio in un campo situato a Casalpoglio, una frazione di Castel Goffredo.

Improvvisamente, durante quella partita del campionato amatori, il calciatore è caduto a terra, privo di sensi. I testimoni hanno raccontato che non stava correndo, non aveva effettuato alcuno sforzo esagerato, stava giocando una semplice partita di calcio in attesa che qualcuno gli passasse la palla. I presenti, tra i quali anche i suoi genitori e sua sorella, lo hanno visto tremare e poi cadere a terra.

I compagni di squadra sono subito intervenuti per prestare i primi soccorsi. La sorella Nicole, abilitata all’uso del defibrillatore, ha fatto il possibile salvargli la vita, seguendo le indicazioni del personale del 118 fornite tramite telefono, mentre un’ambulanza si recava sul posto.

Gli operatori sanitari, raggiunto il campo da calcio, hanno effettuato un massaggio cardiaco sul ventottenne e una volta stabilizzato lo hanno trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Per salvargli la vita, il team ospedaliero ha deciso di sottoporlo ad un delicato intervento che è durato tre ore. Purtroppo non sono riusciti nell’intento e poco dopo l’operazione, intorno alle 22 dello stesso giorno, Dimitri Roveri è morto.

Il ventottenne era il capitano della sua squadra Quingentole. Dopo la straziante notizia, tutti hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta sui social network. Chi lo conosceva, lo ha descritto come un ragazzo sano, che amava lo sport e che non aveva mai avuto problemi di salute.

La competizione di calcio, dopo ciò che è accaduto, è stata sospesa.

Dimitri lavorava in una casa di riposo, tifava il Milan e tra non molto sarebbe diventato papà.