Lionel Messi fa la sua donazione: un milione di euro per combattere il COVID-19 Leo Messi si unisce agli altri campioni del calcio come Cristiano Ronaldo e Guardiola nel donare denaro per combattere il Coronavirus

Lionel Messi battezzato nel calcio come “La Pulce”, si è unito agli altri due campioni del calcio, Cristiano Ronaldo e Guardiola facendo una copiosa donazione. Il goleador argentino ha infatti donato un milione di euro per combattere il Covid19.

Come tutti i grandi e veri campioni nello sport e nella vita, Lionel Messi, goleador senza precedenti si è messo in prima linea per aiutare a combattere il Covid19, virus che sta continuando a mettere in ginocchio il pianeta. L’attaccante argentino ha infatti deciso di donare un milione di euro all’Hospital Clinic di Barcellona e parte di quella donazione volerà direttamente ad un centro medico in Argentina, paese d’origine di Lionel Messi.

Lionel Messi non è la prima volta che fa cospicue donazioni, anzi. Di recente era stato pubblicamente ringraziato per aver dato il suo contributo anche all’Unicef. Il campione argentino non smentisce mai la sua generosità. I grandi goleador del calcio infatti dimostrano in più occasioni di non avere solo i “piedi d’oro” ma anche il cuore, per fortuna. Così dopo l’attaccante Cristiano Ronaldo che ha donato 35 posti di terapia intensiva e Peppe Guardiola, anche Lionel Messi ha fatto la sua importante e sostanziosa donazione.

Lionel Messi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto assieme ai suoi figli in cui scrive di essere preoccupato per quello che sta accadendo nel mondo a causa del Covid19 ed invita tutti a seguire le indicazioni sanitarie che vengono date e di ascoltare anche le indicazioni delle autorità politiche. La donazione di un milione di euro di Lionel Messi all’ospedale della capitale catalana è stata anche confermata dall’ospedale in questione tramite un tweet che recita: “Leo Messi fa una donazione per combattere il Covid19. Grazie mille Leo, per il tuo impegno e per il tuo sostegno“. Gesti come questi sono un balsamo per l’anima in tempi così difficili.