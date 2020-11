Lacrime, dolore e commozione durante il funerale di Claudia Ferrannini, morta a soli 28 anni in un incidente stradale a Livorno. In molti hanno deciso di partecipare per un ultimo saluto ed il papà, ha voluto parlare e dire ciò che ha vissuto con sua figlia. Tutti sono scoppiati in lacrime nel sentire il suo racconto.

Una folla commossa ha deciso di partecipare al rito funebre della ragazza, che è stata strappata troppo presto dall’affetto dei suoi cari. Per rispettare le norme anti-contagio, hanno deciso di fare la cerimonia all’esterno.

Purtroppo Claudia Ferrannini è rimasta vittima di un grave incidente con uno scooter a Livorno, nella serata di domenica 1 novembre. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per capire cos’è accaduto e le eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni emerse, la giovane è andata a schiantarsi con il mezzo a due ruote contro un albero. I sanitari intervenuti hanno provato a rianimarla per diversi minuti, ma tutti i tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

La ventottenne è praticamente morta sul colpo, a causa del violento impatto. L’altro ragazzo che era con lei, invece è ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, ma non risulta essere in pericolo di vita.

La giovane era un architetto di Torino, che si era trasferita a Livorno da alcuni anni. Doveva finire alcuni studi importanti.

Le parole del papà di Claudia Ferrannini, durante il funerale

In molti hanno deciso di partecipare al funerale per un ultimo saluto. I suoi amici sotto shock, hanno raccontato: “Si era appena fidanzata, che belli insieme!” Il papà, invece, sulla sua tragica perdita ha dichiarato:

Lacrime, dolore ed incredulità si sono alternate in queste ore drammatiche. Ma, credetemi, ho ripercorso i giorni felici di un breve soggiorno in Grecia insieme a lei. In quei giorni mi sono reso conto di quanto fossi felice come padre e fortunato come uomo!

Claudia Ferrannini ha lasciato i genitori e le sue quattro sorelle. Tutti sono distrutti dalla sua grande ed improvvisa perdita. La comunità ora si è stretta al dolore dei familiari, che non si aspettavano affatto di vivere un dramma simile.