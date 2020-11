Moira Perruso si è sfogata contro chi nega e chi non ha protetto sua madre dal covid

Lo sfogo della giornalista Moira Perruso è virale. Lo scorso 13 novembre ha postato sul suo profilo Facebook ciò che le hanno restituito della mamma morta di covid. Un piccolo sacchetto rosso con all’interno gli ultimi abiti indossati dalla madre e i suoi effetti personali che il Policlinico di San Donato Milanese le ha restituito dopo la morte della donna.

Fonte: Facebook

Lo sfogo della giornalista Moira contro chi nega, chi specula, chi doveva proteggere e non lo ha fatto: “che possiate sentire anche voi il rumore del cuore in frantumi”– ha scritto. “Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per sentire ancora una volta il suo odore, sono infetti” – ha scritto la giornalista.

Fonte: Bigodino

Il suo sfogo è stato condiviso migliaia di volte facendo rapidamente il giro della rete con la speranza che possa servire a tutti quelli che continuano a negare l’esistenza di un virus che uccide e che ha già fatto 45.000 morti dall’inizio della pandemia in Italia.

La mamma di Moira aveva 83 anni e viveva a Buccinasco, in provincia di Milano. La giornalista ha raccontato la sua storia: abitava col marito al quarto piano di un palazzo senza ascensore, e fino a pochi giorni fa né lei né il padre avevano mai avuto bisogno di aiuto per fare le scale.

Fonte: Google

Poi il virus, non si sa come, è entrato nella loro casa:

“Mamma ha iniziato ad avere dei dolori allo stomaco, tant’è vero che pensavamo si trattasse di un problema intestinale”. Poi sono subentrate le difficoltà respiratorie e il conseguente ricovero in ospedale: “Le avevano messo il casco Cpap, ma lo scorso sabato ci avevano chiamato per comunicarci che l’avrebbero dimessa presto perché la saturazione era buona. Poi la situazione è precipitata all’improvviso, in pochi giorni, e mamma se n’è andata”.

L’11 novembre se n’è andata e Moira ha voluto ricordarla così:

Fonte: Bigodino