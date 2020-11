In Italia crescono i contagi da Coronavirus e, con essi, anche i personaggi noti dello spettacolo e della musica che risultano positivi ad un tampone. Gli ultimi in ordine temporale sono stati due dei componenti della band dei Maneskin. L’annuncio della positività è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del gruppo.

Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa