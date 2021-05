La tragica ed improvvisa morte del piccolo Tommaso Zattarin, ha scosso migliaia di persone. Il papà Giancarlo ha deciso di parlare del grave lutto che li ha colpiti e di tutto ciò che è avvenuto dopo il dramma. In molti ora stanno cercando di mostrare affetto a vicinanza a questa famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

Il bimbo aveva solamente 10 anni e dopo 48 lunghe ore di agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, mentre era ricoverato in ospedale.

Il papà Giancarlo, poco dopo la morte del suo bambino, ha deciso di rompere il silenzio. In un’intervista con il Mattino di Padova ha raccontato tutto ciò che è avvenuto. Sull’accaduto ha dichiarato:

Ha avuto quasi sicuramente un malore mentre faceva il bagno. Tommaso era controllato ogni istante, quei pochi attimi che è rimasto da solo in bagno sono stati sufficienti.

Poche ore dopo l’accaduto i medici ci avevano detto che la situazione era molto grave, sapevamo che non era fuori pericolo, ma abbiamo sempre sperato. Era un bambino che aveva delle difficoltà, ma piano piano stava migliorando. Era vivace e frequentava la terza elementare nella scuola comunale di Stanghella, si era ben inserito con tutti i suoi compagni e le sue insegnanti.

Morte del piccolo Tommaso Zattarin: il dramma

La tragica morte di questo bimbo, è avvenuta nella giornata di venerdì 14 maggio. Era ricoverato da 48 lunghe ore all’ospedale di Padova, dove era arrivato in condizioni disperate.

Purtroppo nella serata di mercoledì 12 maggio, i genitori lo avevano lasciato nel bagno della loro abitazione, all’interno della vasca. È proprio mentre era nell’acqua che ha avuto un malore improvviso.

Nel momento in cui la madre ed il padre sono andati a controllarlo, hanno scoperto che era privo di sensi. Hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari ed i medici hanno deciso di trasportarlo nel nosocomio con l’elisoccorso. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Il cuore di Tommaso ha cessato di battere per sempre.