Un gravissimo lutto ha colpito la comunità di Stanghella, un piccolo comune in provincia di Padova. Purtroppo Tommaso Zattarin, un bimbo di soli 10 anni, colpito da un malore improvviso mentre era nella vasca da bagno, ha perso la vita. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Sono state ore di angoscia e di disperazione quelle che hanno vissuto i due genitori. Nonostante i tentativi dei dottori, la sua situazione si è complicata drasticamente.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella casa della famiglia, a Stanghella. Precisamente nella serata di mercoledì 12 maggio.

La mamma Laura aveva lasciato il bimbo nella vasca, per fare il solito bagno. Tommaso si stava divertendo, quando all’improvviso è stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere i sensi.

I genitori non sentendo più la sua voce, sono andati subito a controllare ed è proprio a quel punto che hanno fatto la drammatica scoperta. Per questo hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti.

Il piccolo Tommaso è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Padova. I medici per 48 lunghe ore, hanno fatto il possibile per provare a salvarlo. Però, nella giornata di venerdì non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Morte Tommaso Zattarin: le parole di Don Francesco Lucchini

Caro Tommaso, ti piaceva tanto camminare, muoverti, osservare le macchine ed i camion che passavano. Ti piaceva giocare, saltare coccolare e farti coccolare. Ora, tu sei tra i prediletti del Signore. Per la tua innocenza e bellezza, stai correndo l’autostrada del Cielo che ti porterà dritto al cuore di Dio. Tu fai parte della schiera degli Angeli, i fedeli ministri della gloria di Dio che hanno come compito quello di raggiungere e proteggere i figli di Dio che sono pellegrini sulla Terra.