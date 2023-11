Lo straziante ricordo degli amici di Guia Moretti: “Sei stata sorrisi, risate e tanto amore”

Il commosso ricordo degli amici di Guia Moretti, la 17enne che ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale in Spagna, dove si era recata per frequentare l’anno scolastico e perfezionare il suo spagnolo.

Guia Moretti aveva lasciato i suoi compagni del liceo linguistico Bagatta di Desenzano per recarsi in Spagna. Quel drammatico giorno, si trovava in auto con la coppia che la ospitava. Si stavano recando a Madrid, quando durante il tragitto si sono scontrati frontalmente contro un’altra vettura. Guia è stata estratta ancora viva dall’abitacolo, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. Il suo cuore si è fermato poco dopo. Moglie e marito sono invece deceduti sul colpo.

I genitori, appresa la straziante notizia, si sono messi in viaggio per la Spagna. A loro è toccato il difficile compito di riconoscere il corpo della loro figlia di soli 17 anni. La salma verrà ora riportata in Italia, così che i suoi cari potranno darle un ultimo addio.

La notizia ha sconvolto la comunità e in particolare gli amici di Guia Moretti. Numerosi i ricordi di una ragazza sorridente, pronta a lasciare tutto per realizzare i suoi sogni e costruirsi un futuro. Il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che le volevano bene:

Sei stata sorrisi, risate e tanto amore per anni. Mi dispiace per chi non ti ha avuto nella sua vita. Rimarrai il ricordo più bello che racconterò ai miei figli.

Guia si trovava in Spagna per studiare, per imparare una lingua, per costruire il suo futuro. Alla sua famiglia faremo giungere il cordoglio della nostra comunità.

In auto con la famiglia spagnola c’erano anche altre due ragazze di 16 e 18 anni, ricoverate in ospedale in gravissime condizioni. Mentre conducente dell’altra vettura, una donna di 24 anni, non ha riportato gravi conseguenze.