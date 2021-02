Lo straziante sfogo dell’attore romano: “Mio figlio ricoverato in ospedale per polmonite da Covid dopo un assembramento”

Il figlio dell’attore romano Massimo Ghini, 25 anni, è stato ricoverato in ospedale per polmonite bilaterale da Coronavirus. Per fortuna, oggi sta meglio e sta proseguendo la quarantena presso un Covid hotel. Dopo l’odissea di sua figlia che non riusciva a tornare in Italia da Londra, oggi ha pure il figlio alle prese con una polmonite bilaterale da Covid, ha dichiarato l’interprete all’agenzia AdnKronos.

Massimo Ghini: precauzione non sufficiente

Con un gruppetto di amici, il venticinquenne ha programmato di darsi ritrovo in una casa, passato tanto tempo. Prima di organizzare il mini party tutti si sono sottoposti a un tampone rapido, ma evidentemente la precauzione non si è rivelata sufficiente.

Condizioni in miglioramento

Secondo la testimonianza di Massimo Ghini ai microfoni, un assembramento ha provocato vari disagi. All’inizio il figlio, nel momento di aver scoperto di essere positivo diceva di sentirsi bene, poi, una volta consultato il medico di fiducia, è stato rapidamente portato in ospedale, dove ha ricevuto la diagnosi. In questo momento versa in migliori condizioni, resta positivo e soggiorna in un Covid hotel e sta portando avanti la sua quarantena.

Come accennato in apertura, all’inizio dell’emergenza sanitaria Massimo Ghini aveva affrontato una complicazione legata al virus e ai familiari. Difatti, la figlia Camilla si trovava in Inghilterra e non riusciva a tornare a casa.

Odissea della figlia

Si sono sentiti stranamente depistati – aveva commentato Massimo Ghini lo scorso aprile -, meravigliati dal comportamento sorprendentemente superficiale di una Nazione qual è la Gran Bretagna in merito a tale circostanza perché palesemente continuava a lasciare tutto aperto, tutto funzionante, e sua figlia, che studia in un’università a Londra, presa dal panico, non si capacitava la mancanza di provvedimenti nel Paese. Seguiva le notizie provenienti dall’Italia, vivendo in una realtà esattamente all’opposto.

Massimo Ghini: figlia a casa sana e salva

Non appena la questione ha cominciato a espandersi per l’Europa, la ragazza ha avuto la coscienza di mettersi in quarantena, seguendo i loro consigli. Con grande fatica sono riusciti a recuperare dei biglietti e l’hanno riportata a casa.