Lo strazio ed il dolore dei genitori di Francesco, il bimbo di 2 anni deceduto dopo esser precipitato in piscina

Non riescono proprio a farsene una ragione i genitori del bimbo di 2 anni, che purtroppo nella serata di martedì 4 luglio ha perso la vita, dopo esser precipitato in piscina. La madre ed il padre hanno voluto ricordare il loro piccolo volato in cielo troppo presto.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari del bambino. Una vicina nel sentire le urla del papà e della madre è presto intervenuta per rianimarlo, ma alla fine è deceduto in ospedale. Patrick e Stefania in un’intervista con Il Resto del Carlino hanno dichiarato:

Lui era sempre così, sorridente e solare e faceva innamorare tutti fin dal primo istante in cui lo guardavano ed iniziavano ad interagire con lui. Questa immagine parla di lui senza bisogno di aggiungere altro. Francesco era un bambino perfetto sia caratterialmente che fisicamente. Era il sogno di ogni mamma e di ogni papà.

Con queste parole il padre ha voluto ricordare il suo bimbo. La madre Stefania, con il cuore a pezzi nel ricordarlo ha detto:

Francy amava la vita, cantava e ballava sempre. Era un bambino sempre sorridente, fin dal mattino. Si alzava con il sorriso ed andava a letto la sera con il sorriso. Sempre. Mi diceva sempre: ‘La mamma è bella’ e ‘Frency è bello. Era un mangione.

Lo straziante decesso del bimbo di 2 anni

I fatti sono avvenuti intorno alle 21 di martedì luglio. Precisamente nel giardino della famiglia, che trova nelle campagne di Sant’Antonio in Mercadello, frazione di Novi, in provincia di Modena.

Il piccolo era nel giardino con il padre. Quest’ultimo stava parlando con il giardiniere ed in quei secondi di distrazione, forse per prendere un gioco dalla piscina, montata da poco nel cortile, è precipitato in acqua.

Una vicina è presto intervenuta dopo aver sentito le urla. Essendo infermiera ha cercato di rianimarlo a lungo. Anche i medici hanno cercato di fare il possibile, ma dopo il trasporto in ospedale, il piccolo ha perso la vita. Avrebbe compiuto 3 anni ad agosto.