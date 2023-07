Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto nella serata di lunedì 3 luglio in una villetta che si trova nel comune di Novi, in provincia di Modena. Un bambino di appena 2 anni, chiamato Francesco ha perso la vita dopo esser caduto nella piscina nel giardino.

Una vicina di casa, che ha assistito a tutta la scena, in una breve intervista a Il Corriere della Sera, ha voluto raccontare quei minuti atroci, in cui la mamma ed il papà urlavano per lo strazio.

I fatti sono avvenuti intorno alle 21 di lunedì 3 luglio. Precisamente nel giardino della famiglia, che trova nelle campagne di Sant’Antonio in Mercadello, frazione di Novi, in provincia di Modena.

I due genitori avevano montato quella piscina da circa 2 giorni, poiché avevano appena festeggiato il compleanno della loro figlia maggiore. Quella sera la mamma si era appisolata sul divano.

Il piccolo invece, era nel cortile insieme al papà. Quest’ultimo stava parlando con il giardiniere. Quando all’improvviso, forse per prendere un gioco in acqua il bimbo è precipitato all’interno della vasca.

Quei secondi per lui sono risultati essere fatali. La vicina quando se ne è resa conto ha detto di esser andata subito nel giardino, per cercare di rianimarlo con l’aiuto del padre. La madre invece, urlava e non riusciva a calmarsi.

Il decesso del bambino di 2 anni dopo esser precipitato in acqua

La donna ha detto che i sanitari sono arrivati in pochi minuti. Hanno subito avviato le manovre di rianimazione e la madre del piccolo urlando diceva: “Franci, non ci lasciare!”

Purtroppo nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita, il cuore del piccolo Francesco non ha mai ripreso a battere. I dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La famiglia era residente in quella zona da qualche anno, ma i bambini erano molto conosciuti. In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai genitori ed ai parenti, colpiti dall’improvviso lutto. La stessa amministrazione comunale si è stretta al dolore di queste persone.