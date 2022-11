Lo strazio e il dolore del padre di Miriam Ciobanu: l'uomo è sconvolto dalla perdita e per non aver risposto a quella telefonata

Sono momenti di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari, gli amici e tutti quelli che hanno conosciuto Miriam Ciobanu. La 22enne purtroppo ha perso la vita all’alba di martedì 1 novembre, dopo una discussione con il fidanzato, mentre cercava di tornare a casa a piedi.

Per tutti è davvero impossibile credere che non ci sia più. Il padre Giovanni Ciobanu, in un’intervista con Il Messaggero, si pente di non aver risposto a quell’ultima telefonata di sua figlia, alle 3 del mattino. L’uomo ha dichiarato:

Quel ragazzo è un incosciente, che non si rende conto del male che ha fatto. Spero solo che mia figlia non abbia avuto il tempo di soffrire. Ci siamo sentiti poco prima di mezzanotte: mi aveva detto che si sarebbe fermata a dormire fuori. Le ho detto di stare attenta, come sempre e poi mi sono addormentato. Lei sapeva che poteva chiamarmi a qualsiasi ora e per qualsiasi cosa. Eravamo molto legati, si fidava di me. Ma la telefonata io l’ho vista solo la mattina dopo.

Forse non voleva disturbare ed ha pensato di tornare a casa a piedi.

Il sinistro in cui Miriam Ciobanu ha perso la vita

Erano circa le 4.30 del mattino e Miriam era da sola, a camminare sul ciglio di via Vittorio Veneto, a Pieve del Grappa. Dopo la discussione con il fidanzato stava tornando a casa sua.

Tuttavia, un altro ragazzo alla guida di una Audi, più grande di lei di un anno, l’ha investita. Probabilmente non l’ha vista per il buio, la nebbia e l’alta velocità. All’arrivo dei soccorsi per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Dai test del caso, gli agenti hanno scoperto che era alla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Era andato ad una festa e stava rientrando a casa. Ora si trova in arresto ed è accusato del reato di delitto stradale.

Miriam quella sera sapeva che era meglio non uscire. Infatti proprio dal racconto del fidanzato, dopo aver mangiato una pizza, hanno scelto di tornare a casa. Il ragazzo, nella sua intervista, ha raccontato della giovane che gli ha detto: “Stasera è meglio non andare in giro, ci sono troppi ubriachi!”