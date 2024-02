Il drammatico racconto del nonno Giovanni Zomparelli: Desyrée non voleva che Christian andasse in vacanza con loro a Cuba

È un racconto straziante quello che fornisce il signor Giovanni Zomparelli ai giornalisti di Ore14. L’uomo, nel pomeriggio dello scorso martedì, in pochi minuti ha perso la figlia Nicoletta e la nipote Renée per mano di Christian, ex fidanzato dell’altra nipote, Desyrée. Davanti alle telecamere fornisce alcuni dettagli sul 27enne e sul rapporto che stava finendo con sua nipote. In particolare ha parlato di un recente viaggio a Cuba a cui ha preso parte anche lui.

Credit: Rai – Ore14

Nella puntata di oggi di Ore14, il programma di Rai Due condotto da Milo Infante, è andata in onda una straziante intervista fatta dagli inviati a Cisterna di Latina a Giovanni Zomparelli, papà e nonno delle due donne uccise nel pomeriggio dello scorso martedì in una villetta del quartiere San Valentino.

L’uomo, visibilmente sconvolto, ha raccontato tutto il suo dolore, ma anche la sua incredulità per un gesto folle e inaspettato fatto da un ragazzo che tutti in famiglia descrivevano come persona a modo, per bene.

Credit: Rai – Ore14

Ha tuttavia confermato ciò che si è detto in questi giorni. E cioè che sua nipote Desyrée aveva deciso di lasciarlo dopo una relazione che durava da qualche mese. Ha parlato in particolare di un viaggio a Cuba che sua figlia, suo genero, le sue nipoti e lo stesso Christian hanno fatto nelle scorse settimane.

Credit: Rai – Ore14

Un viaggio che aveva causato non pochi litigi in famiglia. Con Desyrée che non voleva che Sodano partisse con loro e sua mamma Nicoletta che invece l’aveva convinta più che altro per non perdere il denaro speso per la vacanza, dicendole che al ritorno ne avrebbero parlato e avrebbero chiarito tutto. Il viaggio, sempre a detta del nonno di Desyrée e Renée, era andato bene.

Alla domanda della giornalista, che chiede all’uomo che cosa chiederebbe a Sodano se se lo ritrovasse davanti, il signor Giovanni, in lacrime, dice semplicemente “Perché? Perché lo hai fatto?“.